Я нашел ошибку
Главные новости:
Обнаруженный полицейскими мужчина ранее по месту жительства нанёс ножевые ранения женщине.
В Сызранском районе полицейскими задержан вооруженный ножом мужчина
В государственные образовательные стандарты будут вносить корректировки, отметил глава ведомства Анзор Музаев.
Рособрнадзор: до 30% материалов в рамках школьной программы "излишне сложные" для восприятия учениками
Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.
Совфед одобрил закон о локализации используемых в качестве такси автомобилей
24 мая Самара присоединится к Всероссийскому массовому полумарафону «ЗаБег.РФ».
24 мая в районе стадиона «Самара Арена» временно изменится схема движения транспорта
В своем докладе председатель областного кабмина привел ряд макроэкономических показателей.
Михаил Смирнов представил депутатам Самарской Губернской Думы отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2024 год
Кластер «Клиническая и профилактическая медицина» будет реализован на базе Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.
Новый этап развития системы среднего профессионального образования: в Самаре создадут кластер «Клиническая и профилактическая медицина»
С 30 мая по 1 июня в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого будет проходить чемпионат России 2025 года по смешанным боевым единоборствам.
Чемпионка мира Ангелина Стрекалина примет участие в ЧР по ММА в Самаре
Зрители города Тольятти тепло приняли самарских артистов и выразили надежду, что такие творческие туры станут регулярными.
САТОБ завершил гастроли в Тольятти
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.74
-0.01
EUR 90.2
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе полицейскими задержан вооруженный ножом мужчина

22 мая 2025 23:39
145
Обнаруженный полицейскими мужчина ранее по месту жительства нанёс ножевые ранения женщине.

Вечером, 22 мая в полицию от граждан села Дружба Сызранского района поступило сообщение о мужчине, который нанёс удары ножом женщине. 

Предварительно установлено, что прибывшими на место происшествия сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» обнаружен мужчина, который ранее в квартире по месту жительства нанес ножевые ранения женщине. 

На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, повел себя агрессивно и направился в их сторону, угрожая ножом. 

Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом «О полиции» сотрудником дорожно-патрульной службы произведен предупредительный выстрел, на который мужчина не отреагировал, после чего, сотрудник произвел выстрел в направлении злоумышленника. В результате чего, мужчина получил огнестрельное ранение, сотрудники полиции оказали мужчине доврачебную помощь и доставили в медицинское учреждение.

Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
220
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
255
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
1389
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
433
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
499
Весь список