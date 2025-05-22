В Сызранском районе полицейскими задержан вооруженный ножом мужчина

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Вечером, 22 мая в полицию от граждан села Дружба Сызранского района поступило сообщение о мужчине, который нанёс удары ножом женщине.

Предварительно установлено, что прибывшими на место происшествия сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» обнаружен мужчина, который ранее в квартире по месту жительства нанес ножевые ранения женщине.

На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, повел себя агрессивно и направился в их сторону, угрожая ножом.

Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом «О полиции» сотрудником дорожно-патрульной службы произведен предупредительный выстрел, на который мужчина не отреагировал, после чего, сотрудник произвел выстрел в направлении злоумышленника. В результате чего, мужчина получил огнестрельное ранение, сотрудники полиции оказали мужчине доврачебную помощь и доставили в медицинское учреждение.

Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.