Я нашел ошибку
Главные новости:
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе
Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены
Мошенники выманили у самарца деньги, написав от имени его жены
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
В Самарской области в рамках мероприятия раскрыто 29 преступлений
В Самарской области в рамках мероприятия раскрыто 29 преступлений
Президент Абхазии подал заявление об отставке
В Самаре прошли первые соревнования по фиджитал-каратэ
В Самаре прошли первые соревнования по фиджитал-каратэ
Тольяттинские полицейские задержали сбегающего угонщика
Тольяттинские полицейские задержали сбегающего угонщика
В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП
В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
-0.06
EUR 105.46
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП

19 ноября 2024 11:25
115
В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП

Пожарные-спасатели Сызранского района проводили аварийно-спасательные работы.

19 ноября на 872 километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Прибыв на место в 07:07, пожарные-спасатели установили, что грузовой автомобиль JAC совершил наезд на препятствие. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, смыв горюче - смазочных материалов с дорожного покрытия. К счастью, в автоаварии никто из людей не пострадал.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в ДТП пострадал 14-летний подросток
18 ноября 2024, 13:50
В Самаре в ДТП пострадал 14-летний подросток
17 ноября на территории Самарской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.  Происшествия
427
Лада Приора и эвакуатор-погрузчик столкнулись ночью на автодороге М-5 «Урал» в Самарской области
18 ноября 2024, 11:19
Лада Приора и эвакуатор-погрузчик столкнулись ночью на автодороге М-5 «Урал» в Самарской области
Водитель и пассажир автомобиля Лада Приора были госпитализированы. Происшествия
325
В Самаре столкнулись две иномарки, одну отбросило в столб
17 ноября 2024, 12:58
В Самаре столкнулись две иномарки, одну отбросило в столб
Женщина 1986 года рождения госпитализирована. Происшествия
946
В центре внимания
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
133
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
19 ноября 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
140
в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
19 ноября 2024  09:36
В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
130
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
749
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
938
Весь список