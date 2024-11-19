В Сызранском районе на 872 километре трассы М-5 произошло ДТП

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Пожарные-спасатели Сызранского района проводили аварийно-спасательные работы.



19 ноября на 872 километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



Прибыв на место в 07:07, пожарные-спасатели установили, что грузовой автомобиль JAC совершил наезд на препятствие. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, смыв горюче - смазочных материалов с дорожного покрытия. К счастью, в автоаварии никто из людей не пострадал.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"