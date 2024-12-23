В Сызранском районе горел дом на площади 50 квадратных метров

160

21 декабря в 22 часа 41 минуту на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Троекуровка горит дом.



По прибытии было установлено, что горит дом на площади 50 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Работали 2 звена газодымозащитной службы, на тушение были поданы 4 ствола «Б».

В 23:25 пожар был локализован, в 23:49 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 02:02 – ликвидация последствий пожара.

К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".