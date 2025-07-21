В Сызрани женщина взорвала петарду в помещении ЖЭКа

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Сотрудниками полиции задержана женщина, использовавшая новогоднюю петарду в помещении участка жилищно-эксплуатационного управления на ул. Гидротурбинной в Сызрани.

Полицейские, получив информацию о нарушении общественного порядка утром 21 июля текущего года в помещении одной из управляющих компаний в Сызрани незамедлительно прибыли на место, установили, что пострадавших и разрушений нет, опросили очевидцев происшествия.

По предварительным данным сотрудников полиции, местная жительница, недовольная качеством предоставляемых услуг, пришла в расчетный зал, нецензурно выразилась в адрес работников и использовала пиротехническое изделие.

В настоящее время сотрудники МУ МВД России "Сызранское" продолжают работать на месте происшествия, устанавливая обстоятельства произошедшего. Женщина доставлена в отдел полиции.