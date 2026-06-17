В Сызрани задержали подозреваемого в хищении алкоголя из магазина

В начале июня, в вечернее время, в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» по телефону за помощью обратился представитель торговой точки, расположенной на улице Лазо. Заявитель сообщил, что посетитель забрал с прилавка алкогольную продукцию, прошел, не оплатив, через кассовую зону и убежал, оказав сопротивление сотруднику магазина, пытавшемуся его остановить.

Оперативный дежурный уточнил приметы и направление, в котором скрылся злоумышленник, ориентировал на розыск и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули.

Полицейские отрабатывали близлежащий к магазину жилой сектор, когда в одном из дворов на ул. Жуковского заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Поняв, что привлек внимание сотрудников полиции, прохожий попытался скрыться. Патрульные задержали ранее не судимого 59-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и сообщил, что алкоголь похитил для распития со знакомыми.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.