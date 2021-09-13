В Сызрани водитель врезался в дерево

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12 сентября на территории Самарской области зарегистрировано восемь ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 06:05 в городе Сызрани. Мужчина 1985 года рождения, водительский стаж которого составляет менее 1 года, двигаясь на автомобиле «ВАЗ 2110» по улице Шоссейная со стороны улицы Маяковского в направлении улицы Мира не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.