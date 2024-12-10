В Сызрани водитель пытался скрыться от полиции и врезался в столб

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9 декабря на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.

Одно из ДТП произошло в 05:08 час. в Сызрани. Водитель, управляя незарегистрированным автомобилем ВАЗ-2105, двигался по улице Монастырской со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Чапаева. В пути следования не выполнил законного требования сотрудников полиции об остановке и предпринял попытку скрыться, выбрав скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, после чего совершил наезд на световую опору. Водитель госпитализирован.