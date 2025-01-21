В Сызрани у водителя, задержанного за рулем в нетрезвом виде, конфискован внедорожник

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Прокуратурой г. Сызрани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, в июне 2024 года вновь сел за руль автомобиля и ездил по улицам города.

Водитель был остановлен инспектором ДПС, отстранен от управления транспортным средством. Состояние алкогольного опьянения подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, автомобиль BMW Х5 конфискован в доход государства.