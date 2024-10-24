В Сызрани трое мужчин осуждены за попытку подключения к нефтепроводу

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Следствием и судом установлено, что в 2022 году осужденные, находясь в непосредственной близости от улицы Пархоменко в Сызрани, изготовили несанкционированную врезку в виде приваренного патрубка к телу трубопровода.

В целях дальнейшего хищения нефтепродуктов, транспортируемых по магистральному нефтепроводу «Бугуруслан-Сызрань», от места несанкционированной врезки ими был проведен патрубок и изготовлен отвод.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так их деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 4 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО