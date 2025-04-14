В Сызрани суд обязал службу городского хозяйства оборудовать пандус в доме проживания инвалида-колясочника

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Прокуратурой города Сызрани проведена проверка по обращению инвалида-колясочника.

По результатам проверки установлено, что отсутствие пандуса в подъезде дома, где проживает инвалид, существенно ограничивает его возможности передвижения.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой города в адрес администрации г.о. Сызрань внесено представление об устранении выявленных нарушений требований законодательства.

В ответ на представление начальнику капитального ремонта МКУ г.о. Сызрань «СГХ» объявлен выговор, однако нарушения не устранены.

Прокурор города Сызрани в защиту прав инвалида обратился в суд с исковым требованием обязать муниципальное учреждение провести работы по оборудованию подъезда дома пандусом.

Суд требования прокурора к МКУ г.о. Сызрань «Служба городского хозяйства» удовлетворил.

Исполнение решения суда поставлено прокуратурой города на контроль.