В Сызрани совершено нападение на ловцов собак, но уголовное дело не возбуждено

Сотрудники подрядной организации по исполнению программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) в Сызрани ООО «Спецсервис» осуществляли отлов собак по заказ-наряду от администрации города. Во время исполнения ими работы по контракту местные жители нанесли ловцам побои и повредили их служебный автомобиль. Но уголовное дело до сих пор не возбуждено, о чем направлены соответствующие обращения в прокуратуру.
Работники ООО «Спецсервис» вели отлов безнадзорных собак в районе ул. Декабристов и пер. Безенчукского в Сызрани по заказ-наряду муниципалитета. Ловцы обнаружили на территории крупную, а потому потенциально опасную собаку, похожую на алабая, и сделали ей укол снотворного для того, чтобы поймать. Вскоре появилось несколько мужчин, заявивших, что эта собака, как и другие, безнадзорно бегающие по территории, принадлежит им. После чего нанесли тяжелые травмы работникам отлова и повредили автомобиль, на котором они приехали.
- Они ударили ловцов, залезли в их машину, выдернули ключи, выхватили рацию и металлическую духовую трубку. Трубкой они разбили фару на машине, затем бросили ее в лицо ловцу. Наши сотрудники вызвали полицию, но приехавший участковый лишь поговорил с напавшими, заявления не принял и уехал. Ловцов же увезла скорая помощь. Уголовное дело не возбудили, я написала обращение в прокуратуру, - рассказала директор ООО «Спецсервис» Инна Гусарова.
Выгул домашних животных без сопровождения владельца запрещен. Это прописано и в законе «Об отдельных вопросах в области обращения с животными», недавно принятом в Самарской области. Как отмечают представители подрядных организаций по отлову, самовыгул – одна из основных причин бесконтрольного размножения собак на улицах и распространенная причина конфликтов с их хозяевами. Нередко собаки, имеющие владельца, но гуляющие самостоятельно, кусают прохожих. По словам Инны Гусаровой, ООО «Спецсервис» недавно отловило домашнюю самовыгульную собаку, укусившую ребенка.
Директор подрядной организации по ОСВВ в Самаре ООО «Добрые люди» Инна Тарасенко сообщила, что только за последнюю неделю направила в надзорные ведомства 12 дел о привлечении к ответственности владельцев собак, отпускающих их гулять одних.
- Если вы не хотите, чтобы ваших домашних собак ловили, то, может, лучше просто соблюдать закон и держать их дома? Политика по самовыгульным животным будет ужесточаться максимально! И не должна замалчиваться бесконечная череда халатных поступков граждан в отношении владения животными, - заявила Инна Тарасенко.
ООО «Добрые люди» также присоединилось к обращениям в надзорные органы о возбуждении и расследовании уголовного дела по факту нападения на ловцов собак.