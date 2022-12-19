В Сызрани поезд переехал человека

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В Сызрани обнаружили тело погибшего мужчины. Страшная находка была сделана на железной дороге в районе переулка Степной, 16 декабря. Об этом КТВ-ЛУЧ сообщил собственный источник. По словам собеседника, в двенадцатом часу дня от работника РЖД поступило сообщение со ссылкой на машиниста грузового поезда. Тот доложил, что в междупутье лежит разрезанный человек. На место ЧП прибыли полиция и экстренные службы.

По предварительным данным, погибшему 1965 года рождения смертельную травму мог нанести грузовой состав. Очевидцы говорят, что человек практически разрезало пополам.



