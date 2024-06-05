В Сызрани обнаружили незаконный игровой клуб

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Следственным отделом по городу Сызрани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в мае 2024 года подозреваемые в жилом помещении, расположенном по улице Гаражной в городе Сызрани, осуществляли незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игровой зоны.

Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками подразделений ГУ МВД России по Самарской области, при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.