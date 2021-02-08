В Сызрани на улице мужчина вырвал из рук женщины сумку, но далеко убежать не удалось

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Вечером в дежурную часть Сызрани обратилась 55-ти летняя местная жительница, которая сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина выхватил у неё из рук сумку и скрылся. Потерпевшая оценила ущерб в 4 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к осмотру местности рядом с местом происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из дворов они заметили молодого человека, по приметам схожего со злоумышленником. Заметив полицейских, он попытался от них скрыться, но был задержан оперативниками.

Полицейскиеа обнаружили у него часть похищенного имущества - документы потерпевшей и деньги. По данным полиции, 22-х летний уроженец одной из соседних республик ранее судим за кражу. В ходе опроса злоумышленник дал признательные показания и указал место, куда выбросил сумку женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. Похищенное имущесто возвращено законной владелице, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

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