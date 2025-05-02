В Сызрани клиент автосервиса после ремонта врезался в машину на парковке

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В январе текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории автосервиса, расположенного на улице Интернациональной в Сызрани.

Госавтоинспекторы выехали по указанному адресу, где клиент автосервиса, выезжая после ремонта на автомобиле Mercedes-Benz, допустил наезд на стоящий на парковке автомобиль Audi.

Во время документирования дорожной аварии, полицейские, убедившись, что медицинская помощь участнику столкновения не нужна, выявили у водителя 1975 года рождения явные признаки алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования, которое подтвердило факт опьянения.

Полицейские доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время проверки сотрудниками органов внутренних дел установлено, что ранее, по постановлению суда, задержанный признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с административным штрафом в размере 30 000 рублей. Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля нетрезвым.

Мужчина признался полицейским, что употребил несколько кружек пива в ближайшем магазине, пока ждал свой автомобиль с ремонта и сел за руль пьяным, хотя знал, что это противозаконно. Когда выезжал с автосервиса, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате совершил ДТП.

Водителю определено наказание в виде двухсот сорока часов обязательных работ. Кроме того, преступник лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Автомобиль нарушителя Mercedes-Benz конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.