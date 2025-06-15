В Свердловской области задержали мужчину, обокравшего дачу в Самаре

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В апреле текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился 36-летний житель Самары. Мужчина сообщил, что из его дачного дома, расположенного в посёлке Солнечная Поляна, пропали два велосипеда. Заявитель оценил причинённый материальный ущерб в размере более 40 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что он некоторое время отсутствовал на даче, а когда вернулся, то обнаружил приоткрытое окно. При осмотре комнат заметил отсутствие велосипедов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен безработный мужчина 1985 года рождения, который после совершения хищения уехал из самарского региона. Оперативники установили его местонахождение, выехали в служебную командировку в Свердловскую область, задержали и доставили злоумышленника в Жигулёвск для следственных действий.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, решив совершить кражу, отжал окно в дачном доме, залез в него, увидел и похитил велосипеды. Транспортные средства реализовал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску 38-летнему задержанному вручена копия обвинительного заключения. Возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», уголовное дело направлено в суд. Информация о похищенном имуществе внесена в информационную базу.

Жигулёвский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.