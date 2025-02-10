В Ставропольском районе 72-летний пешеход скончался на месте ДТП

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9 февраля в 18:33 час. 48-летний водитель, управляя а/м Toyota RAV4 незарегистрированном в установленном порядке, двигался по 10,9 км а/д «Тольятти-Хрящевка» со стороны Тольятти, в направлении с. Выселки. В пути следования выехал на полосу встречного движения, в месте, где это разрешено, и совершил наезд на 72-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, в неустановленном месте, в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов на одежде.