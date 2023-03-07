В Советском районе Самары горел частный дом 

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В Самаре пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Балхашском проезде. Там вспыхнул частный дом и надворные постройки, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 7 марта в 18:30. В Советском районе Самары по адресу: Балхашский проезд, 19 загорелся частный дом и надворные постройки. На борьбу со стихией выехали 42 человека и 10 единиц техники.



Огонь охватил площадь 80 кв. м. Его удалось ликвидировать в 18:40. Как сообщили в ведомстве, погибших и пострадавших нет.

Фото: ru.freepik.com