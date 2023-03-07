Я нашел ошибку
Главные новости:
Флорист Сафронова призвала отказаться от использования аспирина для сохранения букетов.
Флористы рассказали, как продлить жизнь букету цветов
Сейчас рабочие устанавливают современное оборудование и мебель.
Новое медучреждение для жителей Красноярского района готовят к открытию
Пожар тушили 42 человека.
В Советском районе Самары горел частный дом 
На уроке в детской школе искусств им. М.А. Балакирева ученики продемонстрировали министру свои знания.
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина побывала в Тольятти с рабочим визитом
В истории России женщины меняли историю. Но меняет ли история женщин?
Исторический парк Самары приглашает на экскурсии «Жизнь женщины: от княгини до императрицы»
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин поручил до 30 июня представить предложения об установлении в России Дня психолога
Отдельно Дмитрий Азаров поздравил с 8 Марта сотрудниц АвтоВАЗа и подчеркнул, что успех предприятия – во многом их заслуга.
Дмитрий Азаров во время рабочей поездки поздравил тольяттинских женщин с наступающим праздником
Сейчас в магазинах продают абхазскую традиционную мимозу, срок ее жизни мал.
Простоят дольше: выбирая между тюльпанами и мимозой, предпочтение следует отдать первым
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.55
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Советском районе Самары горел частный дом 

7 марта 2023 21:09
128
Пожар тушили 42 человека.

В Самаре пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Балхашском проезде. Там вспыхнул частный дом и надворные постройки, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на  ГУ МЧС России по области.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 7 марта в 18:30. В Советском районе Самары по адресу: Балхашский проезд, 19 загорелся частный дом и надворные постройки. На борьбу со стихией выехали 42 человека и 10 единиц техники.

Огонь охватил площадь 80 кв. м. Его удалось ликвидировать в 18:40. Как сообщили в ведомстве, погибших и пострадавших нет.

 

Фото:  ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
491
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
279
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
7 марта 2023  09:41
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
550
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
480
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
6 марта 2023  18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
502
Весь список