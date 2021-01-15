В СО сотрудники ДПС задержали жителя Тамбовской области с наркотиками

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Рано утром во время патрулирования территории Ставропольского района на 2 км автодороги "Тольятти - Димитровград" сотрудники ДПС территориального ОГИБДД заметили припаркованный на обочине автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился молодой человек.

Сотрудник ДПС попросил водителя предъявить документы, удостоверяющие личность. Мужчина сразу же попытался скрыться на своем автомобиле, но, после непродолжительной погони, сотрудники полиции смогли остановить транспортное средство и задержать водителя.

Сотрудники ДПС сообщили в дежурную часть о возможном совершении преступления задержанным.

На место, где первоначально находился автомобиль, прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. При осмотре прилегающей территории, на расстоянии около 40 метров от автодороги, на земле под снежным покровом ими обнаружен и изъят пакет из прозрачного полимерного материала с кристаллообразным светло-коричневым веществом.

Изъятое направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в пакете находилось наркотическое средство «мефедрон», массой свыше 480 грамм, что относится к крупному размеру.

По версии оперативников, житель Тамбовской области, выполняя функции курьера-закладчика, бесконтактным способом осуществил приобретение крупной партии наркотического средства, после чего хотел сбыть его третьим лицам посредством тайников-закладок, однако не довел свой противоправный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.

Должностными лицами территориального ГИБДД в отношении мужчины собран административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). А, после проведенного медицинского освидетельствования, которое показало наличие конабиноидов - материал, предусмотренный ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные сбыт или пересылку наркотических средств).

По ходатайству органов следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: МВД МЕДИА