В снегопад в Тольятти водитель сбил пешехода

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20 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 16:30 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. 69-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Lada Priora», в условиях снегопада следовал по Южному ш. в направлении ул. Тополиной. В пути следования, напротив д. 49, допустил наезд на 67-летнего пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. С места происшествия мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.