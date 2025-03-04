В Шигонском районе машина перевернулась в кювет

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3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, погибло - 2.

Одно из ДТП произошло в Шигонском районе. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, на 31,8 км автодороги «Сызрань-Шигоны-В.Утёс» в 08:30 час. 64-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался со стороны села Усолье в направлении села Шигоны. В пути следования водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После аварии водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью, госпитализирован. Пассажиру – женщине 1967 года рождения медиками рекомендовано амбулаторное лечение.