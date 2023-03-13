В Сергиевском районе в ДТП пострадали пятеро

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12 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в в 22:25 час. в Сергиевском районе. 36-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины «Ваз 11183», двигалась по автодороге «Урал -Сергиевск-Челно-Вершины» в направлении с. Челно-Вершины. В пути следования, на 14 км. данной автодороги она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2112» под управлением 42-летнего водителя. С места происшествия женщина-водитель автомашины «Ваз 11183» и 25-летняя женщина-пассажир «Ваз 2112» доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение. Госпитализированы водитель и два пассажира автомобиля «Ваз 2112» 1988 и 1989 г.р. По данным сотрудников Госавтоинспекции женщина-водитель отказалась от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.