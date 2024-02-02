В селе Кинель–Черкасского района 6-летний ребенок упал в открытый колодец

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31 января 2024 года в селе Котовка Кинель–Черкасского района Самарской области 6-летний ребенок упал в открытый колодец, в результате чего получил телесные повреждения.

По данному факту следственным отделом по городу Отрадному следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преудсмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

По результатам расследования уголовного дела следствием будет дана оценка действиям должностных лиц организации жилищно-коммунального хозяйства, в обязанности которых входит содержание сетей коммуникации, сообщает СУ СК.