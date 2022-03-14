В Самаре лед с крыши чуть не попал на ребенка

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Жители 63 региона в социальных сетях сообщили, что огромная сосулька упала днем, 13 марта с крыши дома по ул. Физкультурная.

Как сообщает очевидец, в момент падения ледяной глыбы, по тротуару шли люди, а среди них был маленький ребёнок. Огромная ледышка упала в нескольких сантиметрах от людей.

"Льдина упала прямо перед ними, пару сантиметров и фатального исхода было бы не избежать", сообщает свидетель происшествия.

Также в своем обращении в социальных сетях, гражданин просит прокуратуру провести проверку по факту не исполнения своих обязанностей управляющей компанией, пишет ГТРК Самара.

Фото: VK.com/ паблик "ДТП 163 Самара"