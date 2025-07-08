В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!

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9–10 июля ожидается жара до +30…+34°С. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

В регионе действует особый противопожарный режим. За нарушение правил предусмотрены штрафы:

• для граждан — 10 000–20 000 рублей,

• для должностных лиц — 30 000–60 000 рублей,

• для ИП — 60 000–80 000 рублей или приостановка деятельности до 30 суток,

• для юрлиц — 400 000–800 000 рублей или приостановка до 30 суток.

Штрафы увеличиваются при пожаре с ущербом или травмами. За тяжкий вред здоровью или гибель людей юрлицам грозит штраф до 2 миллионов рублей или приостановка до 90 суток.