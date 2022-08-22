В самарском магазине подрались две женщины

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В понедельник 22 августа в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена драка двух женщин. Судя по всему, одна из них была продавцом, а другая - покупателем.

По словам очевидцев, все случилось в самарском магазине по адресу: Молодежная, 12. Сначала видно, как две женщины едва не сцепились. Их попытался остановить молодой человек, который находился за дверью. Вероятно, дверь была закрыта и посетители не смогли попасть в торговую точку, поэтому наблюдали со стороны.

Далее между женщинами произошла драка. Одна из них сначала сражалась ногами и руками, а потом увидела металлическую корзинку для продуктов и начала наносить удары уже ею. Воительница не рассчитала силы и упала, а в магазине тем временем сработала сигнализация. Что могло послужить причиной такого конфликта - остается только догадываться, пишет ГТРК Самара.

Фото: Подслушано Самара