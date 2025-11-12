В Самарской области женщина, угрожая мачете таксисту, требовала включить шансон

128

Видео с камеры наблюдения в такси, на котором запечатлен инцидент, появилось в одном из telegram-каналов региона.

На кадрах видно, как женщина, занявшая место на заднем сиденье, несвязно высказала претензию по поводу музыкального сопровождения поездки. «Мне не нравится такая музыка!» — заявила она. Когда водитель проигнорировал её замечание, пассажирка достала мачете, вытянула руку с ним вперёд, направила его в сторону приборной панели и заявила: «Я говорю, мне не нравится такая музыка». После этого она потребовала включить шансон. Водитель, сохранив самообладание, выбрал указанную пассажиркой радиостанцию, но снял ремень безопасности, чтобы он не помешал ему ретироваться в случае нападения.

После этого женщина уточнила, что они едут на кладбище.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, отделом полиции «Смышляевка» ОМВД России по Волжскому району проводится проверка по факту публикации о конфликте между водителем и женщиной-пассажиром в автомобиле одной из самарских таксомоторных компаний.

Также сотрудники ведомства отметили, что заявлений по данному факту в полицию не поступало, пишет Обоз-инфо.