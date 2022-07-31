В Самарской области за день утонули двое мужчин

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31 июля водолазный отряд специального назначения дважды привлекался на проведение поисковых работ на водных объектах Самарской области.

В поселке Прибрежный Красноглинского района в протоке Старый Мокрец в районе базы отдыха «Тополя» утонул мужчина 1961 года рождения.

В 11.40 водолазы приступили к поискам утонувшего. В 14.02 тело мужчины подняли на поверхность и доставили на берег.

В 13.50 поступил второй вызов. Примерно в три часа ночи с дебаркадера в затоне Грязный около турбазы «Мелиоратор» пропал мужчина 1993 года рождения. Поиски пропавшего на берегу результата не принесли.

К обследованию подводной акватории около дебаркадера приступили водолазы.

«Нулевая видимость» и сильная засоренность дна водоема осложняли работу водолаза.

В 15.50 тело пропавшего обнаружили на глубине четыре метра в пятидесяти метрах на удалении от берега. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО