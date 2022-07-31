Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" сыграли с "Торпедо" вничью - 1:1
По словам самого Чубайса он попал в медучреждение с диагнозом синдром Гийена-Барре.
Собчак сообщила, что Чубайса попал в реанимацию одной из европейских клиник
К поисковым работам привлекались водолазы.
В Самарской области за день утонули двое мужчин
Названы самые популярные денежные приметы россиян.
Опрос: в какие денежные приметы верят россияне
Глава государства отметил самобытное творчество артистки, его яркость и то, что оно обогатило традиции российской эстрады.
Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем
С августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг.
Спикер Госдумы Володин назвал поправки к законам, вступающие в силу 1 августа
От всего сердца желаю всем, кто связал свою судьбу с Военно-Морским Флотом России крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успехов во всех начинаниях на благо нашей Отчизны!
Дмитрий Азаров поздравил личный состав и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником
В этом году за медали боролись свыше 160 команд из Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей.
На берегу реки Самара проходит областной фестиваль среди сельских команд «Золотые – пески Богатое»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за день утонули двое мужчин

31 июля 2022 18:19
164
К поисковым работам привлекались водолазы.

31 июля водолазный отряд специального назначения дважды привлекался на проведение поисковых работ на водных объектах Самарской области.

В поселке Прибрежный Красноглинского района в протоке Старый Мокрец в районе базы отдыха «Тополя» утонул мужчина 1961 года рождения.

В 11.40 водолазы приступили к поискам утонувшего. В 14.02  тело мужчины подняли на поверхность и доставили на берег.

В 13.50 поступил второй вызов. Примерно в три часа ночи  с дебаркадера в затоне Грязный около турбазы «Мелиоратор» пропал мужчина 1993 года рождения. Поиски пропавшего на берегу результата не принесли.

К обследованию подводной акватории около дебаркадера приступили водолазы.

«Нулевая видимость» и сильная засоренность дна водоема осложняли работу водолаза.

В 15.50 тело пропавшего обнаружили на глубине четыре метра в пятидесяти метрах на удалении от берега. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   ПСС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
381
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
684
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
1843
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
586
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
779
Весь список