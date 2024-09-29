Я нашел ошибку
Главные новости:
Голы забили Жилсон Беншимол и Артем Дзюба.
Тольяттинский "Акрон" обыграл "Ростов" в матче РПЛ - 2:0
По его словам, жесткость и высота подушки также зависят от вашей позы сна.
Врач рассказал, как правильно выбрать подушку для сна
По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки на сцене произошло возгорание декораций.
В Самарском Доме офицеров прошло пожарно-техническое учение
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +22, +24°С.
30 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Ежегодный экологический марафон пройдет по дороге от Жигулевска до Ширяева по живописным местам с видом на Волгу.
В Самарской области состоится экологический марафон "Самарская Лука"
Автомобилистка сбила ребенка на электросамокате в Камышлинском районе
Автомобилистка сбила ребенка на электросамокате в Камышлинском районе
В Самаре двое ехавших на мотоцикле пострадали в ДТП
В Самаре двое ехавших на мотоцикле пострадали в ДТП
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

29 сентября 2024 13:14
220
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия 28 сентября 2024 года на 28 км автомобильной дороги «Урал-Исаклы-Шентала» водитель 1997 года рождения, управляя транспортным средством Scoda Octavia, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Scoda Karoq под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров транспортных средств, сообщает СУ СК.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автомобилистка сбила ребенка на электросамокате в Камышлинском районе
29 сентября 2024, 14:04
Автомобилистка сбила ребенка на электросамокате в Камышлинском районе
Он ехал по тротуару.  Происшествия
191
В Самаре двое ехавших на мотоцикле пострадали в ДТП
29 сентября 2024, 13:59
В Самаре двое ехавших на мотоцикле пострадали в ДТП
28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Происшествия
198
В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей
28 сентября 2024, 13:56
В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей
На месте работают медики скорой помощи, инспекторы ГАИ и сотрудники 131-й противопожарной службы Самарской области. Происшествия
740
В центре внимания
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
216
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
213
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
208
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
28 сентября 2024  22:18
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
2590
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября
28 сентября 2024  11:36
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября
575
Весь список