В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

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Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия 28 сентября 2024 года на 28 км автомобильной дороги «Урал-Исаклы-Шентала» водитель 1997 года рождения, управляя транспортным средством Scoda Octavia, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Scoda Karoq под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров транспортных средств, сообщает СУ СК.