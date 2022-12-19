В Самарской области во льду нашли тело женщины

110

Самарские следователи раскрыли подробности трагедии, которая произошла у берегов реки Уса в селе Печерские Выселки. Там в начале декабря на льду в 200 метрах от берега нашли вмерзшее в лед тело женщины 1950 года рождения.

— Выяснилось, что женщина страдала деменцией. Признаков насильственной смерти на ее теле мы не нашли. По заключению эксперта, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. В возбуждении уголовного дела отказано, — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По всей видимости, женщина была дезориентирована и выбилась из сил, поэтому просто не смогла добраться до дома и замерзла, пишет 63.ру.