В Самарской области в ДТП на трассе погибли двое, им было 18 и 17 лет

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Сегодня, 16.04.2025, примерно 09.40 произошло столкновение автомашин Чанган и Шевроле на 94 км автодороги "Самара-Бугуруслан" по направлению от г. Отрадного в с. Кинель-Черкассы.

В результате аварии водитель и пассажир машины Шевроле погибли, водитель машины Чанган доставлен в Отрадненскую городскую больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор г. Отрадного Алексей Шамин.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ход процессуальной проверки взят на контроль.

Как сообщает 63.ру, погибшие: 18-летний водитель и 17-летний пассажир Chevrolet Aveo.