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В Самарской области уволен глава Судебного департамента

6 июля 2022 21:55
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В Самарской области уволен глава Судебного департамента

Юрий Сафоненко уйдет с должности начальника Управления Судебного департамента Самарской области. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Сафоненко возглавлял ведомство с декабря 2010 года. Нового руководителя предстоит назначить гендиректору федерального судебного департамента и согласовать решение с председателем Самарского областного суда. 

Главное управление МВД по Самарской области также ждёт смена руководства. Ещё накануне начальником Главка значился генерал-лейтенант полиции Александр Винников. Теперь в качестве врио указана другая фамилия, пишет ГТРК Самара.

Фото: Управление судебного департамента Самарской области

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