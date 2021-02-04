В Самарской области тракториста будут судить за смерть ребенка от газонокосилки

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении тракториста Филиала «Богатовское дорожно-эксплуатационное управление» ГКП СО «АСАДО», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 18 июня 2020 года обвиняемый, управляя уборочной машиной, выполнял работы по скашиванию травы и срезки кустарников на обочинах дороги на территории Богатовского района Самарской области.

Примерно в 14 часов, находясь у дороги в жилой зоне поселка Буревестник, обвиняемый задел косилкой несовершеннолетнего, который находился на обочине дороги в высокой траве. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Богатовского района Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.