Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина

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Во вторник, 29 октября, в Москве Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства. Участие в сессии приняли руководители федеральных органов исполнительной власти, крупнейших предприятий, представители вузов, главы ряда регионов. Самарскую область представлял губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.

Михаил Мишустин отметил: технологический суверенитет России в условиях санкционного давления напрямую зависит от ее кадрового потенциала, существенную долю которого составляют технические специалисты. «Важно, чтобы знания, навыки выпускников вузов и колледжей соответствовали текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. Ключевое условие эффективности наших общих усилий в данной сфере – это максимальная гибкость, готовность к обновлению действующих стандартов», – подчеркнул Председатель Правительства.

Успешное выполнение такой задачи имеет важнейшее значение для достижения технологического суверенитета – задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы Правительства РФ, суммарно потребности отраслей в квалифицированных кадрах на ближайшие 5 лет составляют более 1,5 млн человек, спрос на инженеров за последние 3 года вырос практически в 2,5 раза. «Благодаря принятым решениям и мерам поддержки промышленность продолжает демонстрировать высокую динамику работ. Уже есть результаты. Объемы производства за девять месяцев увеличились на 4,5%. В том числе почти с двукратным опережением развивается обрабатывающий сектор, где трудится порядка 10 миллионов человек», — отметил Михаил Мишустин. Не менее 1 млн рабочих и специалистов для основных отраслей должно быть подготовлено за ближайшие 3 года по поручению Главы государства.

Для этого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создаются образовательные кластеры, сейчас их уже около 160. Эффективность показывает проект «Передовые инженерные школы» в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. На базе вузов развернута работа 50 таких центров (три из них – в Самарской области). По решению Президента их число вырастет вдвое.

Для поддержки университетов реализуется программа «Приоритет-2030», выделяются гранты в целях развития научной деятельности вузов и улучшения условий для запуска технологических проектов, инновационных предприятий, перспективных стартапов. Создается сеть студенческих кампусов, их будет не менее 40.

Михаил Мишустин обозначил направления развития учебных заведений технического профиля. Глава Правительства подчеркнул, что для подготовки квалифицированных кадров и создания собственных передовых технологий необходимо укрепить связку всех уровней образования, которые должны работать в единой логике на общий результат. По его словам, нужно модернизировать форматы деятельности учебных заведений технического профиля, определив для них ключевые векторы развития на долгосрочный период, которые будут нацелены на общественно значимые достижения. Также нужно установить необходимый уровень их оснащения оборудованием, на котором смогут заниматься учащиеся.

В числе стратегических инициатив, касающихся крупнейших вузов, − трансформация их основных направлений, особенно профориентации и сектора исследований и разработок. Важно детализировать модели совместной работы с промышленными компаниями и внедрить механизмы участия в новых нацпроектах технологического лидерства.

«Комиссия Государственного совета по направлению «Промышленность» продолжает прорабатывать новые механизмы поддержки развития инженерного образования и эффективного взаимодействия научных и образовательных организаций с промышленными предприятиями», — отметил Вячеслав Федорищев. В качестве одного из таких механизмов рассматривается создание научно-производственных объединений. Пилотный проект – с участием Самарского государственного медицинского университета и ряда компаний по медицинской технике.

Вячеслав Федорищев также обратил внимание: непрерывной подготовке конкурентоспособных инженерных кадров в интересах флагманских промышленных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, может способствовать синхронизация программ создания 12 передовых школ, о которых говорил Президент в своем Послании, с такими федеральными проектами, как «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы». «Важным направлением нашей работы является совершенствование механизмов трудоустройства выпускников инженерных направлений подготовки. Здесь мы опираемся на опыт наших университетов, в том числе Самарского университета им. С.П. Королева, который стабильно находится на лидирующих позициях по трудоустройству выпускников. Одной из причин этого является развитый студенческий центр карьеры», — подчеркнул глава Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области