Заведующей гастроэнтерологическим отделением областной больницы Татьяне Колесовой присвоено звание "Заслуженный врач РФ"

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Главному внештатному гастроэнтерологу министерства здравоохранения Самарской области, заведующей гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяне Колесовой присвоено звание "Заслуженный врач РФ". Награду в торжественной обстановке вручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



Почетное звание присвоено Татьяне Колесовой за многолетний труд, профессионализм и вклад в улучшение методов диагностики и лечения заболеваний. Татьяна Александровна начала работать врачом-гастроэнтерологом в областной больнице в 1986 году. С 2004 года она возглавляет гастроэнтерологическое отделение, где под ее руководством показатели работы постоянно улучшаются.



Во время пандемии COVID-19 Татьяна Александровна оказывала помощь инфекционным пациентам, пролечив 2035 человек с коронавирусом. В 2021-2022 годах она возглавляла отделение по оказанию помощи беременным женщинам и родильницам с COVID-19, пролечив 613 пациенток.



"Дорогие друзья! Для меня это очень торжественный момент - получить такую высокую награду в преддверии Дня народного единства. Я благодарна Самарскому государственному медицинскому университету, областной больнице имени В.Д. Середавина, всем своим учителям и коллективу, в котором я работаю уже 38 лет. Хочу сказать спасибо Министерству здравоохранения Самарской области и лично Вячеславу Андреевичу за такое признание. Желаю всем крепкого здоровья!" - отметила Татьяна Колесова.



Татьяна Александровна Колесова является врачом-гастроэнтерологом высшей квалификационной категории, членом профессиональных ассоциаций, входит в состав экспертного совета при Минздраве РФ, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Она неоднократно награждалась за заслуги, в том числе нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" и почетными грамотами.

Фото: минздрав СО