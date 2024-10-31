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Заведующей гастроэнтерологическим отделением областной больницы Татьяне Колесовой присвоено звание "Заслуженный врач РФ"

31 октября 2024 21:36
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Татьяна Колесова входит в состав экспертного совета при Минздраве РФ, имеет ученую степень кандидата медицинских наук.

Главному внештатному гастроэнтерологу министерства здравоохранения Самарской области, заведующей гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяне Колесовой присвоено звание "Заслуженный врач РФ". Награду в торжественной обстановке вручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Почетное звание присвоено Татьяне Колесовой за многолетний труд, профессионализм и вклад в улучшение методов диагностики и лечения заболеваний. Татьяна Александровна начала работать врачом-гастроэнтерологом в областной больнице в 1986 году. С 2004 года она возглавляет гастроэнтерологическое отделение, где под ее руководством показатели работы постоянно улучшаются.

Во время пандемии COVID-19 Татьяна Александровна оказывала помощь инфекционным пациентам, пролечив 2035 человек с коронавирусом. В 2021-2022 годах она возглавляла отделение по оказанию помощи беременным женщинам и родильницам с COVID-19, пролечив 613 пациенток.

"Дорогие друзья! Для меня это очень торжественный момент - получить такую высокую награду в преддверии Дня народного единства. Я благодарна Самарскому государственному медицинскому университету, областной больнице имени В.Д. Середавина, всем своим учителям и коллективу, в котором я работаю уже 38 лет. Хочу сказать спасибо Министерству здравоохранения Самарской области и лично Вячеславу Андреевичу за такое признание. Желаю всем крепкого здоровья!" - отметила Татьяна Колесова.

Татьяна Александровна Колесова является врачом-гастроэнтерологом высшей квалификационной категории, членом профессиональных ассоциаций, входит в состав экспертного совета при Минздраве РФ, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Она неоднократно награждалась за заслуги, в том числе нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" и почетными грамотами.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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