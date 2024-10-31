Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский университет им. Королёва запускает программу для радиолюбителей всего мира
Самарский университет им. Королёва запускает программу для радиолюбителей всего мира
Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике
Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике
Жительница Новокуйбышевска ограбила своего сожителя и украла пару чужих велосипедов
Жительница Новокуйбышевска ограбила своего сожителя и украла пару чужих велосипедов
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Самарчанка шла на красный и попала под машину
Самарчанка шла на красный и попала под машину
Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой догово
Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой договор
Почтовые отделения изменят график работы в День народного единства
Почтовые отделения изменят график работы в День народного единства
За год в России резко подскочил объем просрочек по ипотеке
За год в России резко подскочил объем просрочек по ипотеке
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.05
-0.28
EUR 105.22
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября

31 октября 2024 09:27
134
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября

С приходом ноября россиян ждут несколько важных изменений. Они коснутся пенсий отдельным категориям граждан, компенсаций платы за услуги ЖКХ, комиссии за переводы по системе быстрых платежей, блокировки сообщений от незнакомцев и электронного реестра воинского учета. Подробнее о новых законах — в материале URA.RU.

Перерасчет пенсии летчикам и шахтерам

С 1 ноября начнут пересчитывать надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Речь о доплатах за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда, которые выплачиваются за счет средств работодателей.

Размеры такого вида поддержки индивидуальны и зависят от среднемесячного заработка и стажа работы. Пересматривать суммы добавок будут четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, пишут «Известия».

Компенсация ЖКУ льготникам

С 1 ноября начинает действовать единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ. Теперь, принимая решение о предоставлении льготы, органы социальной защиты обязаны учитывать данные из ГИС ЖКХ. Специалистов будет интересовать, имеется ли у гражданина долг по оплате коммуналки за последние три года, взысканный вступившим в законную силу решением суда. Не стоит переживать тем, у кого имеется задолженность, но она не была взыскана через суд или срок исковой давности, который равен трем годам, по ней истек. Таким категориям граждан компенсацию назначат. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики ГУУ Наталья Казанцева.

Потребителей начнут информировать о возможности получения льгот, если их платежи превосходят установленные в регионе лимиты и они имеют на это право. Ранее компенсация не выдавалась даже в случаях, когда задолженность была уже погашена. Однако теперь, с погашением долга, предъявление требований к возмещению стало возможным, поскольку все необходимые данные хранятся в единой цифровой системе, доступ к которой имеют органы власти.

Новые тарифы для переводов по СБП

С 1 ноября 2024 года вступят в силу новые тарифы для переводов по системе быстрых платежей. Центральный банк России по факту отменил комиссию за платежи в пользу государства — установил нулевой предел на вознаграждение. Это правило распространяется на переводы на единый казначейский счет, включая оплату налогов, штрафов, а также платежей за государственные детские сады, кружки и секции.

Еще одно нововведение, касающееся переводов, — появление комиссии на операции с электронными кошельками. Лимит бесплатных переводов составит 100 тысяч рублей в месяц. При переводе средств между клиентами банка в пределах этой суммы комиссия взиматься не будет. Если минимум будет достигнут, начнет действовать тариф в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. За переводы средств между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц комиссию не снимут.

Блокировка сообщений от неизвестных пользователей

С 1 ноября пользователям нельзя будет показывать сообщения от неизвестных, если они не дали согласие на обратное. Кроме того, владельцев мессенджеров обязали предоставлять информацию о пользователях по запросу уполномоченных органов.

Нововведения коснутся и аккаунтов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Блогерам потребуется размещать информацию о своем включении в реестр Роскомнадзора. В этот реестр войдут персональные страницы, которые соответствуют законодательным требованиям и не распространяют запрещенные в России материалы.

Заработает электронный реестр воинского учета

В последний месяц осени начнет работать электронный реестр воинского учета. В проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 19 апреля 2024 года» описывается процесс передачи реестра от Минцифры к Минобороны. Минцифры уточнило, что это «технические изменения в нормативные документы». Минобороны загрузит данные в реестр и запустит его в работу.

Реестр позволит удаленно ставить и снимать с воинского учета, оперативно обновлять данные о гражданах на основе информации из других государственных ресурсов, формировать и рассылать электронные повестки в военкоматы, а также направлять решения о применении или отмене временных обеспечительных мер для явки граждан по повестке. Каждый желающий пользоваться загруженными данными не сможет. Они будут доступны Минобороны РФ, ФСБ, ФСО и Службе внешней разведки. Гражданам сообщат о внесении в реестр воинского учета через портал «Госуслуги».

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024, 10:25
30 октября в России отмечают День тренера
 Благодаря работе наставников из спортсменов получаются легенды спорта. Спорт
436
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024, 21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования... Политика
1467
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024, 10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
Отказывать в возможности получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг теперь будут реже. В стране
518
В центре внимания
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
133
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
435
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
1465
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
516
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
717
Весь список