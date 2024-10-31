Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября

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С приходом ноября россиян ждут несколько важных изменений. Они коснутся пенсий отдельным категориям граждан, компенсаций платы за услуги ЖКХ, комиссии за переводы по системе быстрых платежей, блокировки сообщений от незнакомцев и электронного реестра воинского учета. Подробнее о новых законах — в материале URA.RU.

Перерасчет пенсии летчикам и шахтерам

С 1 ноября начнут пересчитывать надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Речь о доплатах за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда, которые выплачиваются за счет средств работодателей.

Размеры такого вида поддержки индивидуальны и зависят от среднемесячного заработка и стажа работы. Пересматривать суммы добавок будут четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, пишут «Известия».

Компенсация ЖКУ льготникам

С 1 ноября начинает действовать единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ. Теперь, принимая решение о предоставлении льготы, органы социальной защиты обязаны учитывать данные из ГИС ЖКХ. Специалистов будет интересовать, имеется ли у гражданина долг по оплате коммуналки за последние три года, взысканный вступившим в законную силу решением суда. Не стоит переживать тем, у кого имеется задолженность, но она не была взыскана через суд или срок исковой давности, который равен трем годам, по ней истек. Таким категориям граждан компенсацию назначат. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики ГУУ Наталья Казанцева.

Потребителей начнут информировать о возможности получения льгот, если их платежи превосходят установленные в регионе лимиты и они имеют на это право. Ранее компенсация не выдавалась даже в случаях, когда задолженность была уже погашена. Однако теперь, с погашением долга, предъявление требований к возмещению стало возможным, поскольку все необходимые данные хранятся в единой цифровой системе, доступ к которой имеют органы власти.

Новые тарифы для переводов по СБП

С 1 ноября 2024 года вступят в силу новые тарифы для переводов по системе быстрых платежей. Центральный банк России по факту отменил комиссию за платежи в пользу государства — установил нулевой предел на вознаграждение. Это правило распространяется на переводы на единый казначейский счет, включая оплату налогов, штрафов, а также платежей за государственные детские сады, кружки и секции.

Еще одно нововведение, касающееся переводов, — появление комиссии на операции с электронными кошельками. Лимит бесплатных переводов составит 100 тысяч рублей в месяц. При переводе средств между клиентами банка в пределах этой суммы комиссия взиматься не будет. Если минимум будет достигнут, начнет действовать тариф в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. За переводы средств между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц комиссию не снимут.

Блокировка сообщений от неизвестных пользователей

С 1 ноября пользователям нельзя будет показывать сообщения от неизвестных, если они не дали согласие на обратное. Кроме того, владельцев мессенджеров обязали предоставлять информацию о пользователях по запросу уполномоченных органов.

Нововведения коснутся и аккаунтов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Блогерам потребуется размещать информацию о своем включении в реестр Роскомнадзора. В этот реестр войдут персональные страницы, которые соответствуют законодательным требованиям и не распространяют запрещенные в России материалы.

Заработает электронный реестр воинского учета

В последний месяц осени начнет работать электронный реестр воинского учета. В проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 19 апреля 2024 года» описывается процесс передачи реестра от Минцифры к Минобороны. Минцифры уточнило, что это «технические изменения в нормативные документы». Минобороны загрузит данные в реестр и запустит его в работу.

Реестр позволит удаленно ставить и снимать с воинского учета, оперативно обновлять данные о гражданах на основе информации из других государственных ресурсов, формировать и рассылать электронные повестки в военкоматы, а также направлять решения о применении или отмене временных обеспечительных мер для явки граждан по повестке. Каждый желающий пользоваться загруженными данными не сможет. Они будут доступны Минобороны РФ, ФСБ, ФСО и Службе внешней разведки. Гражданам сообщат о внесении в реестр воинского учета через портал «Госуслуги».