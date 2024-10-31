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Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области

31 октября 2024 12:27
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Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области

Подведены итоги общественного голосования на муниципальном этапе XVII областной общественной акции «Народное признание». «Народное признание» – один из самых массовых и любимых общественных проектов Самарской области, проводимый при поддержке Правительства Самарской области, который предоставляет жителям региона уникальную возможность выразить свою благодарность и признание тем, кто делает жизнь в Самарской области лучше.

В этом году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни – от образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта до  общественно-волонтерской деятельности и защиты Родины – было выдвинуто 653  кандидата. Все участники, прошедшие предварительный отбор, обладают талантами, являются профессионалами своего дела, служат примером для других и достойны уважения земляков. 

«Самарская область всегда была богата талантливыми, трудолюбивыми, надежными, отзывчивыми людьми. Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил всеобщее признание и уважение. Ваши заслуги служат примером честного, самоотверженного служения Отечеству. Спасибо вам большое за ваш вклад в развитие родного края, за патриотизм и активную гражданскую позицию. Уверен, вместе мы обязательно достигнем национальных целей развития страны, которые определил наш Президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркивал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на вручении государственных наград жителям Самарской области, отмечая важность заслуг людей в жизни малой Родины и страны в целом.  

Лидерами по количеству заявок стали городские округа Самара – 112 заявок и Тольятти – 56. Среди районов наибольшее количество кандидатов заявили Безенчукский, Волжский и Сергиевский районы, по 34, 30 и 28 заявок соответственно. 

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 204 конкурсанта по номинациям:

- «Признание и Уважение» – 46 человек;

- «Память и Слава» – 42 человек;

- «Наследники Победителей» – 43 человека;

- «Мы Вместе» – 45 человек;

- «Герои нашего времени» – 28 человек;

Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» выберут в каждой номинации по 5 номинантов для прохождения в финальный этап акции. В финале победителей по традиции будут определять жители нашей области путем общественного голосования, которое начнется 15 ноября.

Подробная информация о номинантах, датах и способах голосования будет опубликована дополнительно на сайте Правительства Самарской области и газете «Волжская коммуна».

Теги: В центре внимания

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