30 октября в России отмечают День тренера

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Тренер - это человек, который посвящает всю свою жизнь работе с детьми и молодежью.



Тренер - это звучит гордо!



Благодаря работе наставников из спортсменов получаются легенды спорта. Такие, как двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов - воспитанник тренеров Константина Логинова из Новокуйбышевска и Игоря Уткина из Жигулевска, как воспитанник легендарного тольяттинского тренера Евгения Николко четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и многие, многие другие.



Поздравить своего наставника с профессиональным праздником может каждый: присоединяйтесь ко всероссийскому флешмобу Министерства спорта России #СпасибоТренер2024 и расскажите о своем тренере в социальных сетях.

