Делегация Самарской области приняла активное участие в Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение»

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Анна Кравец: «На конгрессе в центре внимания экспертов были мероприятия по снижению смертности и увеличения продолжительности жизни».



Делегация из Самарской области приняла активное участие в III Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение», организованный Министерством здравоохранения РФ.



Специалисты из Самарской области участвовали в дискуссиях по наиболее актуальным вопросам сферы здравоохранения, модернизации отрасли и укрепления общественного здоровья с целью повышения продолжительности и улучшения качества жизни населения, а также внедрения передовых технологий в практику. Среди участников была и главный врач Самарской городской поликлиники № 13 Анна Кравец.



«Для меня, как руководителя учреждения первичной медико-санитарной помощи важными были вопросы снижения смертности и увеличения продолжительности жизни на основе качества, стандартизации и внедрения клинических рекомендаций, развития кадрового потенциала, - рассказала Анна Кравец. - Коллеги рассказали об организационных решениях, которые могут быстро и эффективно отражаться на качестве оказания медицинской помощи и приводить к увеличению продолжительности жизни в ближайшей перспективе».



Участники конгресса отметили, что опыт Самарской области, представленный врио министра здравоохранения Арменом Беняном вызвал неподдельный интерес и живую дискуссию, является передовым для развития здравоохранения Самарской области и страны.

Фото: минздрав СО