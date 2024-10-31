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В облправительстве состоялся открытый диалог Вячеслава Федорищева с руководителями муниципальных СМИ

31 октября 2024 20:50
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Основные темы касались социально-экономического развития региона, в том числе сферы жилищно-коммунального хозяйства, поддержки волонтерских организаций, мер социальной поддержки, развития туризма и спорта.

В четверг, 31 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководителями муниципальных средств массовой информации. 

Обращаясь к присутствующим, глава региона подчеркнул важную роль городских и районных средств массовой информации в жизни общества и формировании общественного мнения: отражают взгляды жителей на актуальные темы и транслируют их запросы. 

«Вы, как люди, которые очень давно работают в профессии, очень профессионально, хорошо знаете и чувствуете все вопросы развития в ваших населенных пунктах, региона в целом. Чувствуете мнения людей, их реакцию. Поэтому мне с вами очень полезно и для работы пообщаться, и очень приятно для себя», – сказал Вячеслав Федорищев.

Особое внимание руководитель области уделил проведению мероприятий для средств массовой информации. В частности, уже в начале следующего года в регионе пройдет медиафорум – журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области. Глава региона призвал представителей муниципальных СМИ принять в нем участие.

«Будем рады поддержать те проекты, которые вы хотели бы реализовать. Прошу вас подготовиться к этому, – дополнил руководитель области.

Председатель региональной общественной организации «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Ирина Цветкова поблагодарила главу региона за встречу и презентовала периодическое издание «Свежая газета. Культура», а также фотоальбом, выпуск которого приурочен к 15-летию фотообъединения Союза журналистов.

В формате открытого диалога глава региона ответил на все вопросы массмедиа. Основные темы касались социально-экономического развития региона, в том числе сферы жилищно-коммунального хозяйства, поддержки волонтерских организаций, мер социальной поддержки, развития туризма и спорта.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев наградил редакции, которые в этом году отмечают юбилей. Благодарственными письмами были отмечены: «Самарская газета», «Авангард – Челно-Вершинский район», «Исаклинские вести», «Красное Приволжье – Сызранский район», «Жигулевский рабочий», «Новокуйбышевское ТВ», «Отрадный ТВ», «Междуречье» Кинельский район, «Елховские просторы», радио «Голос Глушицы».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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