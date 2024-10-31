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 Работы по реконструкции улицы XXII Партсъезда в Самаре вышли на финишную прямую

31 октября 2024 21:10
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Началась укладка верхнего слоя покрытия автодороги по ее основному ходу. 

Сегодня утром, пока позволяли погодные условия, на верхнем участке – в границах улицы Ново-Садовой и Московского шоссе – специалисты вышли на финишные работы: началась укладка верхнего слоя покрытия автодороги по ее основному ходу. 

Для оперативности работ на объекте задействуют сразу два асфальтоукладочных комплекса. Это позволяет получить практически бесшовное покрытие, на котором незаметны продольные и поперечные стыки. Применяется высокотехнологичная и износостойкая асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, которая ранее хорошо зарекомендовала себя на других объектах улично-дорожной сети.

Общая толщина дорожного «пирога» составит 119 см. В конструктиве несколько слоев: песчаный подстилающий, щебеночное основание из 2-х слоев, основание из асфальтобетонной смеси А32НТ, нижний и верхний слои покрытия.

После того, как рабочие завершат укладку верхнего слоя дорожного полотна по основному ходу, приступят к нанесению разметки и асфальтированию въездов на внутриквартальные территории. Данные работы будут вестись только при сухой погоде.

Ранее, до укладки «замыкающего» слоя, было завершено переустройство инженерных коммуникаций (перекладка сетей водо- и теплоснабжения, канализации, газовой линии). Заканчивается монтаж сетей наружного освещения и линий связи. Также в завершающей стадии – устройство газонов. 

На нижнем участке – в границах улиц Солнечной и Ново-Садовой – с поставленными задачами подрядная организация справилась с опережением, еще минувшим летом. 

Общая текущая готовность участков превышает 85%. Завершить реконструкцию улицы XXII Партсъезда планируется в установленный муниципальным контрактом срок – до конца января 2025 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на февраль 2025 года, что позволит открыть движение.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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