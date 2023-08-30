В Самарской области священнослужитель  перевел на "безопасный счет" мошенников все свои сбережения

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В отдел полиции обратился житель Самарской области с заявлением о хищении денежных средств в размере 500 тысяч рублей.

На телефон потерпевшего позвонили неизвестные, которые убедили мужчину, что злоумышленники используют его данные для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником и поймать мошенников, необходимо перечислить все имеющиеся денежные средства на специальные расчетные счета. Лже-правоохранители обещали вернуть священнослужителю одного из приходов все деньги после поимки преступников. Мужчина, пообщавшись с мошенниками и в течение часа, введенный в заблуждение перевел все имеющиеся денежные средства в размере 500 тысяч рублей на указанные "специальные" счета. После перевода житель Самарской области понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.