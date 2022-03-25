В Самарской области спасли косулю

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В Кинель-Черкасском районе неравнодушные люди спасли косулю от своры псов.

Фотографию с надписью "Смотрите какая милашка" разместили в социальных сетях. В комментариях написано, что животное отбили от стаи собак. Малышке потребовалось лечение, ее отвезли ветеринарам.

Отметим, сейчас в Самарской области отмечается значительный прирост поголовья диких парнокопытных. Выводы были сделаны после "зимних маршрутных учетов" - изучения численности зверей по их следам.

Популяция лосей и косуль сегодня растет. Как отмечают сотрудники нацпарка "Самарская лука", увеличилась и локальная популяция благородных оленей. Косули селятся в лиственных и смешанных лесах и в открытых местностях, заросших кустарниками, а в горах поднимаются довольно высоко - до полосы вечных снегов. Так что Жигулевские горы Самарской области для этих животных - все равно, что холмы, пишет ГТРК Самара.

Фото: Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы