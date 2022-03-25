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В Самарской области спасли косулю

25 марта 2022 09:23
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В Самарской области люди спасли косулю

В Кинель-Черкасском районе неравнодушные люди спасли косулю от своры псов.

Фотографию с надписью "Смотрите какая милашка" разместили в социальных сетях. В комментариях написано, что животное отбили от стаи собак. Малышке потребовалось лечение, ее отвезли ветеринарам. 

Отметим, сейчас в Самарской области отмечается значительный прирост поголовья диких парнокопытных. Выводы были сделаны после "зимних маршрутных учетов" -  изучения численности зверей по их следам.

Популяция лосей и косуль сегодня растет. Как отмечают сотрудники нацпарка "Самарская лука", увеличилась и локальная  популяция благородных оленей.  Косули селятся в лиственных и смешанных лесах и в открытых местностях, заросших кустарниками, а в горах поднимаются довольно высоко - до полосы вечных снегов. Так что  Жигулевские горы Самарской области для этих животных - все равно, что холмы, пишет ГТРК Самара.

Фото: Твой райЦЕНТР | Кинель-Черкассы

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