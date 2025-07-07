В Самарской области сотрудники ППСП нашли женщину в федеральном розыске

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Местная жительница, объявленная в федеральный розыск, скрывалась от органов предварительного следствия.

В полицию поступила информация об объявлении местной жительницы 2002 года рождения, в федеральный розыск, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража» на территории Волжского района Самарской области. Злоумышленница не появлялась по месту прописки, не выходила на связь с сотрудниками органов внутренних дел и скрывалась от органов предварительного следствия.

Ориентировку с приметами разыскиваемой направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы разыскиваемой так же были доведены на ежедневном инструктаже заступающих на дежурство нарядов отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское».

В июне текущего года, находясь на маршруте патрулирования города Сызрани, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» заметили женщину, по приметам схожую с разыскиваемой злоумышленницей.

Полицейские задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанную по учетам, полицейские выяснили, что 23-летняя жительница Сызрани объявлена в федеральный розыск. Сызранские полицейские связались с инициатором розыска и передали им задержанную. По данным сотрудников полиции ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.