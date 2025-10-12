В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями «Движение Первых» приняли участие в акции «Мы – граждане России»

137

В Нефтегорске в торжественной обстановке сотрудники полиции и представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в рамках акции «Мы – граждане России» вручили первые паспорта юношам и девушкам, достигшим 14 -летнего возраста.

Церемония вручения паспортов завершилась произнесением клятвы.

Юные граждане России торжественно пообещали быть примером для младших и опорой для старших, любить свою Родину и хранить память о героических подвигах предков.

После официальной части полицейские рассказали подросткам об их правах и обязанностях, а также о необходимости бережного обращения с документом, выразив уверенность в том, что все ребята будут достойными гражданами России.