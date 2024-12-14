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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли первокласснице добраться домой в зимний холод

14 декабря 2024 13:26
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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли первокласснице добраться домой в зимний холод

Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, можно обратиться за помощью в областную Госавтоинспекцию по телефону 8(846) 333-58-01, 102.


 Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции Волжского района заметили девочку, которая медленно передвигалась по краю проезжей части вдоль дороги в микрорайоне Кошелев Парк городского поселения Смышляевка.
 Полицейские остановились и расспросили заплаканного ребенка, о причинах ее небезопасного «путешествия». Оказалось, что первоклассница после школы решила не дожидаться родителей и самостоятельно добраться домой, пройдя несколько километров. Ребенок не рассчитал свои силы: девочка устала и замерзла, телефона у нее с собой не было. Сотрудники полиции оценили ситуацию и отреагировали единственно возможным способом: успокоили девочку, пригласили ее в теплый служебный автомобиль, доставили по адресу проживания, передали законным представителям и вернулись на маршрут патрулирования.
 Родители поблагодарили сотрудников за отзывчивость.

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