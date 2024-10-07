В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

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25 тысяч 915 человек умерло в регионе за первые семь месяцев 2024 года. Это на 1167 смертей больше, чем за тот же период 2023 года. Тогда самарцы проводили в последний путь 24 тысячи 748 земляков.

— При этом с января по июль в Самарской области родилось 13 тысяч 364 ребенка. Для сравнения за первые семь месяцев в 2023 году в регионе родилось 13 тысяч 903 младенца, — следует из доклада Самарастата. — Число родившихся по сравнению с январем — июлем 2023 года уменьшилось на 3,9%, а число умерших увеличилось на 4,7%, превысив число родившихся в 1,9 раза.

Среди умерших за первые шесть месяцев этого года было — 53 младенца. К июлю этот показатель вырос до 61. То есть за месяц в регионе ушли из жизни 8 малышей, которым не исполнилось и года, пишет 63.ру.