Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году над Волгой вновь зазвучала классика
В этом году над Волгой вновь зазвучала классика
10 июля заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
10 июля заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области
В Самаре состоялся горный забег
В Самаре состоялся горный забег
Один человек может изменить жизнь: в Самаре ищут волонтеров для социально значимого проекта
Один человек может изменить жизнь: в Самаре ищут волонтеров для социально значимого проекта
В Самарскую область идет жара: 9-10 июля в большинстве районов +30, +34 градусов
В Самарскую область идет жара: 9-10 июля в большинстве районов +30, +34 градусов
В Самаре хотят снести стадион «Восход»
В Самаре хотят снести стадион «Восход»
В Самарской области пьяный водитель без прав попытался скрыться от полицейских
В Самарской области пьяный водитель без прав попытался скрыться от полицейских
В Самаре 7 июля тушили пожар на заводе
В Самаре 7 июля тушили пожар на заводе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области пьяный водитель без прав попытался скрыться от полицейских

7 июля 2025 15:07
117
В Самарской области пьяный водитель без прав попытался скрыться от полицейских

В ходе преследования правонарушитель двигался с большой скоростью, чем создавал опасность для других участников движения.

В вечернее время, сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по Кошкинскому району, находясь на маршруте патрулирования, заметили на автодороге села Надеждино Кошкинского района Самарской области водителя автомобиля «Suzuki», который двигался с выключенными габаритными огнями. Не выполнив законное требование сотрудника полиции об остановке, водитель автомашины попытался скрыться.

В ходе преследования правонарушитель двигался с большой скоростью, чем создавал опасность для других участников движения. Экипаж ДПС проследовал за нарушителем, задержав его во дворе частного домовладения.

За рулем машины находился водитель с признаками опьянения. Полицейские отстранили его от управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Полицейские передали данные в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежал сожительнице задержанного. В ходе оформления административного протокола инспекторы ДПС выяснили, что 54-летнему водителю в текущем году уже назначено наказание за аналогичное правонарушение, согласно которому Кошкинский районный суд вынес решение о лишении водителя прав на управление транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев и назначении штрафа в размере 45 000 рублей. Правильных выводов мужчина не сделал и вновь совершил противоправное деяние.

Группой дознания О МВД России по Кошкинскому району  собран материал с места происшествия, зафиксированы все обстоятельства произошедшего, на основании чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
7 июля 2025  13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
134
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
7 июля 2025  12:17
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
161
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
709
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
601
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
686
Весь список