В Самарской области пьяный водитель без прав попытался скрыться от полицейских

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В ходе преследования правонарушитель двигался с большой скоростью, чем создавал опасность для других участников движения.

В вечернее время, сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по Кошкинскому району, находясь на маршруте патрулирования, заметили на автодороге села Надеждино Кошкинского района Самарской области водителя автомобиля «Suzuki», который двигался с выключенными габаритными огнями. Не выполнив законное требование сотрудника полиции об остановке, водитель автомашины попытался скрыться.

В ходе преследования правонарушитель двигался с большой скоростью, чем создавал опасность для других участников движения. Экипаж ДПС проследовал за нарушителем, задержав его во дворе частного домовладения.

За рулем машины находился водитель с признаками опьянения. Полицейские отстранили его от управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Полицейские передали данные в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежал сожительнице задержанного. В ходе оформления административного протокола инспекторы ДПС выяснили, что 54-летнему водителю в текущем году уже назначено наказание за аналогичное правонарушение, согласно которому Кошкинский районный суд вынес решение о лишении водителя прав на управление транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев и назначении штрафа в размере 45 000 рублей. Правильных выводов мужчина не сделал и вновь совершил противоправное деяние.

Группой дознания О МВД России по Кошкинскому району собран материал с места происшествия, зафиксированы все обстоятельства произошедшего, на основании чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.