В Самарской области пропал молодой человек 19-ти лет

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В Самарской области пропал молодой человек 2002 года рождения. О его местонахождении ничего не известно с 11 ноября 2021 года.

Сообщение об исчезновении 19-летнего молодого человека появилось в социальных сетях. Пост разметил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Никиту Пастухова можно узнать по худощавому телосложению, темно-русым волосам и зелено-голубым глазам. Его рост примерно 180 см.

Одет он был в темно-синюю куртку, светло-зеленый свитер, черные джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто видел молодого человека, или что-либо знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112, сообщает ГТРК Самара.