В Самарской области пройдет проверка по факту возгорания на полигоне ТБО «Преображенка»

136

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту возгорания на полигоне ТБО «Преображенка».

По требованию прокуратуры создан оперативный штаб, скоординирована деятельность специалистов уполномоченных органов, привлечена спецтехника, задействовано 19 человек личного состава, использовано 2000 тн. грунта, разработан план мероприятий по недопущению повторных возгораний на территории полигона ТБО «Преображенка».

Возгорание на полигоне ликвидировано.

Природоохранной прокуратурой организована комплексная проверка деятельности полигона ТБО «Преображенка», по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Возгорание на площади 900 кв. м произошло 28 марта на отработанном участке полигона ТБО "Преображенка" в Самарской области.